Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России по Карабаху

Высказывания лидера Франции Эмманюэля Макрона о роли России в карабахском кризисе являются некорректными и неприемлемыми. Об этом заявил глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская сторона всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в этом регионе.

Российский лидер подчеркнул, что Москва приветствует любые посреднические усилия для разрешения ситуации в Нагорном Карабахе — "только бы они пошли на пользу успокоения ситуации, на пользу всех участников конфликтов". Это касается и США, Европы и других, продолжил Путин. Однако последние заявления французского президента Эмманюэля Макрона удивили главу государства.

Так, Макрон обвинил Россию в "нагнетании обстановки" на армяно-азербайджанской границе с целью "дестабилизации ситуации" в Кавказском регионе и за его пределами. Также он утверждает, что Москва "играла в пользу Баку". Двусмысленными высказываниями он поделился в интервью на телеканале France 2.

"Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание хода самого конфликта и отсутствие, судя по всему, информации о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно. Но возможность будет, надо будет ещё с президентом Франции это пообсуждать. В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него", — напомнил Путин в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ.