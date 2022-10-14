Не простая, а золотая: Нерпу с необычным окрасом заметили на Байкале

Нерпу с необычным окрасом заметили на Байкале. Сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН проводили учёты на Ушканьих островах и обнаружили животное с золотой шерстью, передаёт ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

"Во время одного из мероприятий внимание учёных привлекла нерпа необычного золотисто-рыжего окраса, которая заметно выделялась на фоне своих серых собратьев", — говорится в сообщении.

Как считают эксперты, нерпа могла приобрести такой цвет шерсти из-за частиц железа, содержащихся в донных отложениях или водной растительности (например, в Elodea сanadensi). К слову, "рыжики" часто встречаются среди лахтаков — тюленей, обитающих в российских приполярных морях и в морях Дальнего Востока.