НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 07:57

Не простая, а золотая: Нерпу с необычным окрасом заметили на Байкале

На Байкале заметили редкую нерпу с золотистой шерстью

<p>Нерпа с золотистой шерстью, которую заметили на Ушканьих островах. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zapovednoe_podlemorye" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФГБУ "Заповедное Подлеморье"</a></p>

Нерпа с золотистой шерстью, которую заметили на Ушканьих островах. Обложка © VK / ФГБУ "Заповедное Подлеморье"

Нерпу с необычным окрасом заметили на Байкале. Сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН проводили учёты на Ушканьих островах и обнаружили животное с золотой шерстью, передаёт ФГБУ "Заповедное Подлеморье".

"Во время одного из мероприятий внимание учёных привлекла нерпа необычного золотисто-рыжего окраса, которая заметно выделялась на фоне своих серых собратьев", — говорится в сообщении.

Как считают эксперты, нерпа могла приобрести такой цвет шерсти из-за частиц железа, содержащихся в донных отложениях или водной растительности (например, в Elodea сanadensi). К слову, "рыжики" часто встречаются среди лахтаков — тюленей, обитающих в российских приполярных морях и в морях Дальнего Востока.

Не всегда миролюбивые увальни: Эксперт предупредил об обманчивом дружелюбии моржей

Не всегда миролюбивые увальни: Эксперт предупредил об обманчивом дружелюбии моржей

Кстати, ранее Лайф сообщал о спасённых на Ладожском озере детёнышей нерпы, которых уже отпустили на волю. Два месяца малыши проходили курс лечения и реабилитации в Центре помощи морским млекопитающим, созданном ГУП "Водоканал Петербурга".

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров