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14 октября, 07:59

В США задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек в Северной Каролине

Полиция США сообщила о задержании подозреваемого, расстрелявшего пять человек

Американские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в городе Роли в Северной Каролине. Об этом рассказало в Twitter местное подразделение полиции.

Мэр города Мэри-Энн Болдуин подтвердила, что в результате стрельбы на окраине города погибло пять человек, в том числе полицейский — не при исполнении. Ещё два человека госпитализированы с ранениями. Причины преступления неизвестны, также не раскрывается имя задержанного.

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Как сообщалось, не менее пяти человек стали жертвами стрельбы в американском штате Северная Каролина. ЧП произошло в городе Роли, среди погибших есть полицейский. В медучреждение для оказания помощи доставлено с ранениями по меньшей мере три человека.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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