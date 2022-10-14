В США задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек в Северной Каролине

Американские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в городе Роли в Северной Каролине. Об этом рассказало в Twitter местное подразделение полиции.

Мэр города Мэри-Энн Болдуин подтвердила, что в результате стрельбы на окраине города погибло пять человек, в том числе полицейский — не при исполнении. Ещё два человека госпитализированы с ранениями. Причины преступления неизвестны, также не раскрывается имя задержанного.