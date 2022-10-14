В Совфеде возмутились сообщениями об "облавах" на потенциальных призывников
Сенатор Клишас призвал дать правовую оценку должностным лицам за "облавы" на призывников
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал разобраться со случаями "облав" на призывников. По его словам, каждое такое сообщение должно быть проверено и подвергнуто правовой оценке.
"Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка", — написал Клишас в своём телеграмм-канале.
Таким образом сенатор отреагировал на сообщение члена СПЧ Кирилла Кабанова о случаях злоупотреблений в связи с частичной мобилизацией в Москве. Правозащитник сообщил, что сотрудник МГТС был задержан во время "облавы" на уклонистов в районе метро "Щёлковская". С его слов, "хватали всех и заявляли, что должна быть справка о том, что есть бронь".
Ранее Лайф сообщал, что прокуратура спасла от уголовного дела уклониста из Пензы, прятавшегося от повестки в бане. Ведомство признало преследование 32-летнего Максима Моисеева незаконным. Также мужчина получил право на реабилитацию, включая компенсацию за 48 часов в изоляторе.
ТАСС / Донат Сорокин