Нарышкин: У России есть разведданные по диверсии на "Северных потоках"
Глава СВР Нарышкин заявил о наличии разведданных по диверсиям на "Северных потоках"
Последствия взрывов на "Северных потоках". Обложка © Forsvaret.dk
Россия обладает разведданными по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Данные есть, но конкретизировать не буду", — цитирует Нарышкина ТАСС.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.