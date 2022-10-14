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14 октября, 08:18

Нарышкин: У России есть разведданные по диверсии на "Северных потоках"

Глава СВР Нарышкин заявил о наличии разведданных по диверсиям на "Северных потоках"

<p>Последствия взрывов на "Северных потоках". Обложка © <a href="https://www.forsvaret.dk/en/news/2022/gas-leak-in-the-baltic-sea/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Forsvaret.dk</a></p>

Последствия взрывов на "Северных потоках". Обложка © Forsvaret.dk

Россия обладает разведданными по диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Данные есть, но конкретизировать не буду", — цитирует Нарышкина ТАСС.

В трубы "Северных потоков" хлынула морская вода

В трубы "Северных потоков" хлынула морская вода

Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

Александра Вишнякова

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