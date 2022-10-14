Жителям Херсонщины рекомендовали покинуть регион для обеспечения манёвренности военных

Власти Херсонской области рекомендуют жителям выехать в другие регионы России для обеспечения манёвренности военных при зачистке территории от ВСУ. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов рекомендовал жителям Херсонской области выехать в другие регионы России. Видео © t.me / Кирилл Стремоусов

"Обстрелы Херсонской области опасны прежде всего для мирного населения. Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины во время зачистки территории от укронацистов и западных наёмников Администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в [другие регионы России]", — подчеркнул Стремоусов.

По его словам, нельзя также исключать угрозу подтопления Херсонской области. Этому свидетельствует активная работа украинских военных в районе Каховки на Днепре. Как пояснил Стремоусов, под прикрытием восстановления электроснабжения киевские власти намерены довести ситуацию до прорыва каховской дамбы. По всей вероятности, для этого разработан определённый план, добавил он.