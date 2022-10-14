Аксёнов назвал "мусорное" голосование в ПАСЕ беснованием и скотством

Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал антироссийскую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой Россия признаётся "террористическим режимом". По его словам, речь идёт о мусорном решении, не имеющим никакой юридической силы.

Аксёнов напомнил, что принятию этой резолюции предшествовал организованный Украиной теракт на Крымском мосту, убийство многих тысяч мирных людей из оружия, поставленного Киеву Европой и США, попытки режима Зеленского организовать десятки других терактов, в числе которых диверсии на атомных объектах и расстрел гражданского самолёта из ПЗРК. Но "террористическим режимом" при этом всём назвали Россию.

"Это очередное мусорное решение, рождённое русофобской помойкой Европы. Это даже не лицемерие, это скотство, беснование и полная потеря человеческого облика", — написал в своём телеграм-канале Аксёнов.