В Госдуме предложили повысить скидку на коммунальные платежи ветеранов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил повышать размер скидки на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий после 60-летнего возраста, сообщает RT. В своём обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова парламентарий отметил, что ветераны боевых действий имеют право на 50%-ю скидку для оплаты коммунальных услуг.

Как уточнил Власов, с наступлением пожилого возраста граждане из этой категории практически теряют возможность продолжать трудовую деятельность и получать от неё доход.

"В целях поддержки ветеранов боевых действий прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера скидки на коммунальные услуги для данной категории граждан по достижении определённого возраста: до 75% — после 60 лет, до 100% — после 70 лет", — говорится в обращении.