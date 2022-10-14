В Госдуме предложили повысить скидку на коммунальные платежи ветеранов
Депутат Власов предложил увеличить размер скидки на коммунальные платежи для ветеранов
Депутат Госдумы Василий Власов предложил повышать размер скидки на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий после 60-летнего возраста, сообщает RT. В своём обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова парламентарий отметил, что ветераны боевых действий имеют право на 50%-ю скидку для оплаты коммунальных услуг.
Как уточнил Власов, с наступлением пожилого возраста граждане из этой категории практически теряют возможность продолжать трудовую деятельность и получать от неё доход.
"В целях поддержки ветеранов боевых действий прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера скидки на коммунальные услуги для данной категории граждан по достижении определённого возраста: до 75% — после 60 лет, до 100% — после 70 лет", — говорится в обращении.
А ранее депутат ГД Евгений Фёдоров призвал создать федеральную льготу по транспортному налогу для ветеранов. По мнению парламентария, каждый российский субъект может предоставлять это право по своему усмотрению.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин