Марочко: Союзные силы существенно продвинулись в Артёмовске

Союзные силы существенно продвинулись в Артёмовске, военные идут и освобождают населённый пункт. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Касаемо Артёмовска, действительно очень много хороших новостей поступает оттуда. Прежде всего наши военнослужащие сейчас продвинулись довольно-таки существенно в этом населённом пункте", — сказал он в эфире Первого канала.