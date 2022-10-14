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Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 08:48
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Марочко: Союзные силы существенно продвинулись в Артёмовске

Союзные силы существенно продвинулись в Артёмовске, военные идут и освобождают населённый пункт. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Касаемо Артёмовска, действительно очень много хороших новостей поступает оттуда. Прежде всего наши военнослужащие сейчас продвинулись довольно-таки существенно в этом населённом пункте", — сказал он в эфире Первого канала.

В ЛНР сообщили о прибытии иностранных наёмников в район Артёмовска
В ЛНР сообщили о прибытии иностранных наёмников в район Артёмовска

А ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России прорвали украинскую оборону Артёмовска и закрепились на его окраине — в селе Иванград. ВСУ отступили глубже в город, отчаянно пытаются там удержаться и создать новые оборонительные рубежи. По позициям противника в центре города наносятся удары.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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