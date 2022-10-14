В ЛНР сообщили о прибытии иностранных наёмников в район Артёмовска

В Артёмовск прибыла ротная тактическая группа ВСУ, в числе которой есть и иностранные наёмники. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие ротной тактической группы ВФУ, в состав которой входят иностранные наёмники и украинские националисты", — написал он в своём телеграм-канале.

Марочко уточнил, что основная задача ротной тактической группы состоит в "недопущении оставления позиций другими подразделениями, запугивании и выявлении пророссийских взглядов" у мирных жителей.