В ЛНР сообщили о прибытии иностранных наёмников в район Артёмовска
В Артёмовск прибыла ротная тактическая группа ВСУ, в числе которой есть и иностранные наёмники. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие ротной тактической группы ВФУ, в состав которой входят иностранные наёмники и украинские националисты", — написал он в своём телеграм-канале.
Марочко уточнил, что основная задача ротной тактической группы состоит в "недопущении оставления позиций другими подразделениями, запугивании и выявлении пророссийских взглядов" у мирных жителей.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России прорвали украинскую оборону Артёмовска и закрепились на его окраине — в селе Иванград. ВСУ отступили глубже в город, отчаянно пытаются там удержаться и создать новые оборонительные рубежи. По позициям противника в центре города наносятся удары. Очевидцы сообщают, что на улице Дружбы украинские военные залезают в дома и выносят имущество мирного населения.
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