Danone передаст контроль над бизнесом по производству молочной продукции в России
Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России. Об этом сообщили на сайте компании.
"Компания Danone объявляет о своём решении начать процесс передачи операционного контроля над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Danone считает, что это наилучший вариант для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе в интересах сотрудников, потребителей и партнёров", — сказано в пресс-релизе.
В письме также говорится, что после закрытия сделки произойдёт деконсолидация бизнеса свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.
В марте стало известно, что компания приостановила все новые инвестиции, в том числе рекламу, активацию бренда и промоутерские акции. Danone не принимает наличные деньги, дивиденды или доход из России. Спустя месяц компания прекратила импорт воды Evian и напитков Alpro в Россию.
ТАСС / Zuma