Danone передаст контроль над бизнесом по производству молочной продукции в России

Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России. Об этом сообщили на сайте компании.

"Компания Danone объявляет о своём решении начать процесс передачи операционного контроля над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Danone считает, что это наилучший вариант для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе в интересах сотрудников, потребителей и партнёров", — сказано в пресс-релизе.