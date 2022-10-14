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14 октября, 07:13

Danone передаст контроль над бизнесом по производству молочной продукции в России

Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России. Об этом сообщили на сайте компании.

"Компания Danone объявляет о своём решении начать процесс передачи операционного контроля над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Danone считает, что это наилучший вариант для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе в интересах сотрудников, потребителей и партнёров", — сказано в пресс-релизе.

В письме также говорится, что после закрытия сделки произойдёт деконсолидация бизнеса свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России.

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В марте стало известно, что компания приостановила все новые инвестиции, в том числе рекламу, активацию бренда и промоутерские акции. Danone не принимает наличные деньги, дивиденды или доход из России. Спустя месяц компания прекратила импорт воды Evian и напитков Alpro в Россию.

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ТАСС / Zuma

Оксана Попова
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