Алиева и Пашиняна посадили рядом за круглым столом на саммите глав стран СНГ

В Сети появились первые фотографии с саммита глав стран СНГ, который проходит в столице Казахстана, и пользователи сразу подметили своеобразную рассадку президентов.

Так, согласно опубликованным кадрам, главу Азербайджана Ильхама Алиева посадили рядом с премьер-министром Армении Николой Пашиняном, несмотря на недавнее обострение ситуации на границе между странами. Ведь на днях Баку и Ереван достигли договорённостей по главным пунктам мирного договора.

При этом глава Таджикистана Эмомали Рахмон оказался в нескольких метрах от своего киргизского коллеги Садыра Жапарова — политиков посадили по разные стороны круглого стола, несмотря на то что накануне прошла трёхсторонняя встреча с участием российского лидера Владимира Путина. В начале вчерашних переговоров главы Таджикистана и Киргизии даже не пожали друг другу руки.