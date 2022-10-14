Алиева и Пашиняна посадили рядом за круглым столом на саммите глав стран СНГ
Заседание Совета глав государств СНГ в узком составе. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков
В Сети появились первые фотографии с саммита глав стран СНГ, который проходит в столице Казахстана, и пользователи сразу подметили своеобразную рассадку президентов.
Так, согласно опубликованным кадрам, главу Азербайджана Ильхама Алиева посадили рядом с премьер-министром Армении Николой Пашиняном, несмотря на недавнее обострение ситуации на границе между странами. Ведь на днях Баку и Ереван достигли договорённостей по главным пунктам мирного договора.
При этом глава Таджикистана Эмомали Рахмон оказался в нескольких метрах от своего киргизского коллеги Садыра Жапарова — политиков посадили по разные стороны круглого стола, несмотря на то что накануне прошла трёхсторонняя встреча с участием российского лидера Владимира Путина. В начале вчерашних переговоров главы Таджикистана и Киргизии даже не пожали друг другу руки.
Как уже писал Лайф, президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств – участников СНГ в Астане. Первая часть мероприятия с участием лидеров запланирована в узком составе. Лидеры стран прибыли в здание конгресс-центра Астаны по одному: первым приехал глава Азербайджана Ильхам Алиев, а встретил его президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кстати, в ходе выступления на саммите СНГ Путин пригласил коллег по Содружеству на неформальный саммит в конце года в Санкт-Петербурге.