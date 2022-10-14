Ждут разрешения США: В словах Кулебы увидели истинное желание Киева закончить конфликт дипломатией

Политолог Александр Асафов оценил новые заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который проговорился пранкерам Вовану и Лексусу о намерениях Киева закончить конфликт дипломатией. В беседе с Лайфом эксперт объяснил, в чём кроется причина резких изменений позиций и риторики Украины.

"Дело в том, что когда Кулеба общался с пранкерами, он думал, что общается с союзником в доверительной атмосфере, поэтому производил не пропагандистские конструкции о поражении тотальном (России. — Прим. Лайфа), о невозможности переговоров, о том, что сейчас является официальной такой позицией, говорил о том, о чём действительно они там думают внутри киевской политической элиты", — считает Асафов.

По мнению политолога, Кулеба пытался в том числе согласовать условия, на которых Украине разрешат перейти к переговорам, и предлагал свои вариации. Причём становится абсолютно понятно, что Киев хочет их проведения, однако США выступают против. Поэтому в настоящее время Незалежная пытается найти даже какой-то повод этого обсуждения, чтобы понять, в какой момент, после чего и в каких точках появится возможность перейти к переговорам и на каких условиях, подчеркнул эксперт.

"Мы видим, что американцы, безусловно, заинтересованы в затягивании конфликта, чтобы это переросло в такой конфликт на истощение. И, безусловно, эти агрессивные действия со стороны НАТО по увеличению поставок оружия, по санкционному давлению — то, о чём говорит Кулеба, — совершенно чётко ложатся в этот контекст", — отметил политолог.

Совершенно понятно, что украинские ресурсы далеко не бесконечны, в частности людские, ведь все остальные уже закончились — и энергетические, и финансовые, и военные, указал Асафов.

"Соответсвенно, вопрос начала переговоров открыт. Просто Украине нужно на это разрешение, вот о чём они говорят", — заключил собеседник Лайфа.