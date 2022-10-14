СПЧ предложил закрепить в законе отсрочку от мобилизации для отцов троих детей

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека предложил закрепить в законе предоставление отсрочки от мобилизации отцам троих детей или ребёнка с паллиативным статусом.

"Рады хорошим новостям от наших коллег. Совет также направлял указанные предложения руководству Правительства России и Минобороны России. Считаем, что указанные исключения необходимо в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации", — говорится в сообщении СПЧ в телеграм-канале.