Австралиец умер от остановки сердца и пришёл в себя спустя час

Житель Австралии отправился на тот свет, но вернулся к жизни уже через час после клинической смерти и признался, что теперь будет жить по-другому. Его историю рассказало издание Daily Star.

Без признаков жизни 61-летнего Блейка обнаружила жена. Она проснулась утром и поняла, что у мужчины произошла остановка сердца: он не реагировал на голос и хрипел. Приехавшие врачи скорой помощи около часа реанимировали Блейка. Им удалось запустить его сердце, после чего пациента отвезли в клинику. Позже мужчина признался, что совсем не помнит нескольких дней в реанимационном отделении.

"Помню, как лёг спать в субботу вечером. Следующее воспоминание — это как проснулся в четверг утром на медицинской каталке, которую везли из реанимации в отделение интенсивной терапии сердца", — поделился он.

После операции по восстановлению кровотока в артериях сердца мужчину выписали. По его словам, теперь он стал по-другому относиться к жизни. Блейк больше времени проводит с семьёй и друзьями, а рабочие часы сократил.