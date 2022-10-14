Австралиец умер от остановки сердца и пришёл в себя спустя час
Житель Австралии вернулся к жизни после того, как целый час провёл в клинической смерти
Житель Австралии отправился на тот свет, но вернулся к жизни уже через час после клинической смерти и признался, что теперь будет жить по-другому. Его историю рассказало издание Daily Star.
Без признаков жизни 61-летнего Блейка обнаружила жена. Она проснулась утром и поняла, что у мужчины произошла остановка сердца: он не реагировал на голос и хрипел. Приехавшие врачи скорой помощи около часа реанимировали Блейка. Им удалось запустить его сердце, после чего пациента отвезли в клинику. Позже мужчина признался, что совсем не помнит нескольких дней в реанимационном отделении.
"Помню, как лёг спать в субботу вечером. Следующее воспоминание — это как проснулся в четверг утром на медицинской каталке, которую везли из реанимации в отделение интенсивной терапии сердца", — поделился он.
После операции по восстановлению кровотока в артериях сердца мужчину выписали. По его словам, теперь он стал по-другому относиться к жизни. Блейк больше времени проводит с семьёй и друзьями, а рабочие часы сократил.
Ранее собщалось, что житель Австралии погиб от лап дикого кенгуру, которого тот пытался приручить. В один из дней родственники нашли фермера в тяжёлом состоянии и вызвали врачей, но животное не подпустило их к пострадавшему. Полиции пришлось застрелить кенгуру. Однако спасти его заводчика не удалось.
Shutterstock