Крупнейшие банки России обяжут ввести переводы через СБП

Системно значимые банки России с 1 октября 2023 года будут обязаны ввести переводы через Систему быстрых платежей (СБП) вне зависимости от наличия мобильного приложения. Проект соответствующего указания Центробанка опубликован на сайте регулятора.

"СБП будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка", — пояснил ЦБ.

С 1 апреля 2024 года Банк России также планирует обязать кредитные организации – участники СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему. Регулятор вместе с тем упрощает процедуру взаимодействия банков страны с иностранными партнёрами при осуществлении трансграничных переводов через СБП.