ФОМ: 75% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента
75% россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на посту президента России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Своё доверие российскому лидеру выразили столько же респондентов, говорится в материалах исследования.
13% россиян при этом затруднились ответить на вопрос, справляется ли глава государства со своей работой. Ещё меньше респондентов (всего 12%) ответили отрицательно. На вопрос о доверии Владимиру Путину 10% опрошенных затруднились с ответом и 15% дали отрицательный ответ.
Отметим, что социология фиксирует стабильно высокий уровень доверия россиян к президенту страны. Месяц назад ВЦИОМ сообщал, что 81,5% россиян доверяют Владимиру Путину. А 9 сентября опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ) показал, что главе государства доверяют 76% опрошенных граждан.