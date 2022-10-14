ФОМ: 75% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента

75% россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на посту президента России. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведённого фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Своё доверие российскому лидеру выразили столько же респондентов, говорится в материалах исследования.

13% россиян при этом затруднились ответить на вопрос, справляется ли глава государства со своей работой. Ещё меньше респондентов (всего 12%) ответили отрицательно. На вопрос о доверии Владимиру Путину 10% опрошенных затруднились с ответом и 15% дали отрицательный ответ.