Россия запретила въезд в страну главе МИД и министру обороны Черногории
МИД России в качестве ответных мер запретил въезд в страну министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, главе Минобороны Рашко Коневичу, а также бывшему Директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.
"Данная мера является ответом на принятое в сентябре с.г. черногорской стороной очередное враждебное решение объявить persona non grata дипломатов Посольства России в Подгорице", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение было принято из-за "действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран". Позже в МИД РФ проанонсировали ответные действия на подобный шаг Подгорицы.
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