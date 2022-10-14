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Опубликовано 14 октября 2022, 12:49
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Россия запретила въезд в страну главе МИД и министру обороны Черногории

МИД России в качестве ответных мер запретил въезд в страну министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, главе Минобороны Рашко Коневичу, а также бывшему Директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

"Данная мера является ответом на принятое в сентябре с.г. черногорской стороной очередное враждебное решение объявить persona non grata дипломатов Посольства России в Подгорице", — говорится в сообщении.

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Консульство РФ в Черногории приостановило работу из-за враждебных действий властей

Ранее Лайф рассказывал, что Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Такое решение было принято из-за "действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран". Позже в МИД РФ проанонсировали ответные действия на подобный шаг Подгорицы.

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Артур Белкин
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