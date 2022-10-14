Россия запретила въезд в страну главе МИД и министру обороны Черногории

МИД России в качестве ответных мер запретил въезд в страну министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, главе Минобороны Рашко Коневичу, а также бывшему Директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

"Данная мера является ответом на принятое в сентябре с.г. черногорской стороной очередное враждебное решение объявить persona non grata дипломатов Посольства России в Подгорице", — говорится в сообщении.