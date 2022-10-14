Путин сообщил Эрдогану технические детали по теракту на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом рассказал ему о технических данных по ситуации на Крымском мосту. Об этом лидер Турции заявил журналистам после возвращения из Астаны.

"Мы также поделились с ним (президентом России Владимиром Путиным. — Прим. Лайфа) своей чувствительностью в отношении этого вопроса, Керченского моста, он также предоставил нам некоторую техническую информацию, и мы продолжим нашу работу (по посредничеству. — Прим. Лайфа) по этому вопросу, сохраняя ту же чувствительность", — заявил Эрдоган.

Он также заметил, что со стороны Путина и ряда других мировых лидеров сохраняется доверие к Турции, чему в Анкаре "очень рады".