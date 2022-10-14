Путин сообщил Эрдогану технические детали по теракту на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом рассказал ему о технических данных по ситуации на Крымском мосту. Об этом лидер Турции заявил журналистам после возвращения из Астаны.
"Мы также поделились с ним (президентом России Владимиром Путиным. — Прим. Лайфа) своей чувствительностью в отношении этого вопроса, Керченского моста, он также предоставил нам некоторую техническую информацию, и мы продолжим нашу работу (по посредничеству. — Прим. Лайфа) по этому вопросу, сохраняя ту же чувствительность", — заявил Эрдоган.
Он также заметил, что со стороны Путина и ряда других мировых лидеров сохраняется доверие к Турции, чему в Анкаре "очень рады".
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане пообщался со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе беседы глава государства предложил создать на территории Турции газовый хаб и построить ещё один газопровод.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
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