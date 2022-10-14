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14 октября, 09:24

Учёные рассказали о смертельной опасности ароматизатора для попкорна

Учёные рассказали, как ароматизатор попкорна может влиять на состояние лёгких

Учёные из Университета Рочестера в ходе исследований доказали, что концентрации ароматизатора диацетила, который нередко используется для придания вкуса сливочного масла ряду продуктов, в том числе попкорну, может нести в себе смертельную опасность. Результаты их работы публикует Lung Cellular and Molecular Physiology. 

Исследователи провели эксперимент на мышах, смоделировав воздействие данного ароматизатора на них. В течение пяти дней они вдыхали пары диацетила на протяжении часа. В итоге у здоровых особей не было обнаружено каких-либо проблем с самочувствием, а вот у больных гриппом мышей начались серьёзные проблемы с лёгкими. Часть из них и вовсе умерла через две недели.

По словам учёных, диацетил может быть опасен и для людей, которые сталкиваются с ним при работе. При этом результаты исследования на мышах и воздействие ароматизатора на людей могут существенно отличаться.

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Артур Белкин
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