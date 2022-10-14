"Следую совету Мельника": Маск прекратил финансирование работы Starlink на Украине из-за выходки экс-посла
Маск перестал оплачивать Украине интернет Starlink из-за обматерившего его экс-посла Мельника
Американский предприниматель Илон Маск и экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Обложка © Getty Images / Patrick Pleul / Pool, © Wikipedia
Американский предприниматель Илон Маск объяснил, почему прекращает финансирование системы спутниковой связи Starlink на Украине. По его словам, он всего лишь последовал совету бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов бизнесмена о сохранении Крыма в составе России.
Так, корреспондент украинского издания Kyiv Post написал в "Твиттере", что решение предпринимателя больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink в Незалежной последовало через несколько дней после того, как Мельник нецензурно высказался в адрес Маска.
"Мы всего лишь следуем его совету", — ответил Илон Маск под данным постом.
Бизнесмен также добавил, что SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но обеспечивать систему бесконечно не будет, так как это неразумно. По его словам, обслуживание работы Starlink на Украине обходилось компании примерно в 20 миллионов долларов в месяц.
Напомним, американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. В письме содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. Речь в общей сложности идёт о выделении по линии Пентагона 124 миллионов до конца текущего года и в течение следующих 12 месяцев ещё 400 миллионов.