"Следую совету Мельника": Маск прекратил финансирование работы Starlink на Украине из-за выходки экс-посла

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, почему прекращает финансирование системы спутниковой связи Starlink на Украине. По его словам, он всего лишь последовал совету бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов бизнесмена о сохранении Крыма в составе России.

Так, корреспондент украинского издания Kyiv Post написал в "Твиттере", что решение предпринимателя больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink в Незалежной последовало через несколько дней после того, как Мельник нецензурно высказался в адрес Маска.

"Мы всего лишь следуем его совету", — ответил Илон Маск под данным постом.

Бизнесмен также добавил, что SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но обеспечивать систему бесконечно не будет, так как это неразумно. По его словам, обслуживание работы Starlink на Украине обходилось компании примерно в 20 миллионов долларов в месяц.