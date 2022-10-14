Более 1,6 миллиона человек стали участниками акции "Единой России" "Диктант Победы – 2022"

В этом году "Диктант Победы" "Единой России" написали более 1,6 миллиона человек, что на сто тысяч больше в сравнении с прошлым, заявил координатор партпроекта "Историческая память", глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Для участников очной международной акции "Единой России" "Диктант Победы – 2022" были доступны почти 20 тысяч площадок, на которых расположилось около 850 тысяч человек. Остальные решили присоединиться в онлайн-формате. Причём за четыре года проведения диктанта число площадок увеличилось почти в 15 раз. Среди лидеров по количеству — Ставропольский край, Подмосковье, Тульская и Самарская области, а также Краснодарский край.

"Наибольшее количество участников "Диктанта Победы" в этом году — из Подмосковья, Самарской, Тульской, Ростовской областей и Краснодарского края. В два и более раза выросло в этом году число участников диктанта по сравнению с прошлым годом в Калининградской области, в Дагестане и Ингушетии", — сказал Хинштейн на пресс-конференции по итогам акции.