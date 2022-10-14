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14 октября, 09:20

Учёные выяснили последствия вейпинга во время беременности

Американские учёные из Университета штата Огайо раскрыли правду о влиянии электронных сигарет на беременных женщин и их детей. Соответствующая статья была опубликована в American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology. Для исследования были взяты беременные лабораторные мыши, которых подвергли влиянию испарений с никотином и без него.

После этого последовал период наблюдения за самками и их пятимесячным потомством, в ходе которого выяснилось, что детёныши дышащих никотином мышей заимели снижение функции лёгких, астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) и признаки испуга. Кроме того, у переживших воздействие никотина мышей наблюдалась повышенная масса тела в зрелом возрасте.

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Матвей Шандрыголов

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