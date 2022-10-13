Лобковые вши, тиф и не только: Что грозит европейцам из-за отказа от регулярного душа помимо чесотки

Отказ жителей Европы от регулярного мытья может привести к появлению у них лобковых вшей или даже холеры, от которой сейчас страдают жители Азии. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов, комментируя новый рекорд по заражению чесоткой в Нидерландах.

"Кроме чесотки, есть такие мелкие клещи, которые называются лобковые вши. Это противная вещь, они живут в подмышках, на лобке, в волосах, там специфические жировые железы, из которых как раз эти мелкие пакости питаются. Поэтому если редко мыться и не соблюдать гигиену, то можно получить такую вещь, она очень противная и трудно очень выводится, долго", — объяснил Жемчугов.

Ещё одним последствием практики нерегулярного мытья может стать вспышка холеры, которая сейчас наблюдается на Ближнем Востоке. Если же отказаться от мытья рук, то жителей Европы могут ждать дизентерия, гепатит А, желтуха или же брюшной тиф.