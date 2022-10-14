Уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено

Суд прекратил уголовное преследование обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом пишет РБК со ссылкой на свой источник.

Согласно его данным, ректор ежедневно появляется в академии, причём выглядит и ведёт себя "довольно уверенно". При этом его адвокат Алексей Дудник отказался от комментариев.