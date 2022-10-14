Уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено
Суд прекратил уголовное преследование обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере ректора РАНХиГС Владимира Мау. Об этом пишет РБК со ссылкой на свой источник.
Согласно его данным, ректор ежедневно появляется в академии, причём выглядит и ведёт себя "довольно уверенно". При этом его адвокат Алексей Дудник отказался от комментариев.
Напомним, 30 июня ректор РАНХиГС Владимир Мау был помещён под домашний арест до 7 августа по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину он не признал. По данному делу также были задержаны экс-замминистра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие. Позже Мау заменили арест на подписку о невыезде. 10 августа обвиняемый в мошенничестве вернулся к обязанностям ректора академии.
Фотохост-агентство ТАСС / Сергей Савостьянов