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Опубликовано 14 октября 2022, 12:29

Москалькова объяснила нецелесообразность введения должности военного омбудсмена

Нет смысла вводить новую должность — военный омбудсмен, — так как она будет дублировать функции уже существующих структур. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя внесённый в Госдуму соответствующий законопроект.

"Сейчас необходимо объединить усилия всех, кто защищает права "человека с ружьём", его родных и близких. Оттачивать и совершенствовать уже наработанный российскими омбудсменами опыт, а не начинать заново создавать с нуля новые структуры", написала она в телеграм-канале.

Москалькова подчеркнула, что ни одно обращение граждан, в том числе военнослужащих и призывников, не остаётся без ответа. Нарушения в рамках частичной мобилизации выявляются и пресекаются, а права военных и членов их семей сейчас находятся в приоритете. Омбудсмен напомнила, что в её аппарате сформированы и эффективно работают две группы, экстренно рассматривающие обращения по данной тематике, также установлено взаимодействие с Минобороны, прокуратурами разных уровней, военкомами регионов. Для граждан открыта горячая линия по вопросам мобилизации.

"Практически все уполномоченные по правам человека в субъектах Федерации являются членами мобилизационных штабов. Мы постоянно ведём личный приём, работаем в режиме видео-конференц-связи", добавила Москалькова.

Омбудсмены рассказали, на что чаще жалуются мобилизованные
Омбудсмены рассказали, на что чаще жалуются мобилизованные

Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов российских регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении мобилизационных мероприятий и поддержке семей россиян, которые сейчас несут службу. Путин признал, что "бестолковщины" при частичной мобилизации достаточно, но сейчас есть возможность разобраться со всеми проблемами, которые накапливались в этой сфере достаточно долго.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми
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