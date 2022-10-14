Москалькова объяснила нецелесообразность введения должности военного омбудсмена

Нет смысла вводить новую должность — военный омбудсмен, — так как она будет дублировать функции уже существующих структур. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя внесённый в Госдуму соответствующий законопроект.

"Сейчас необходимо объединить усилия всех, кто защищает права "человека с ружьём", его родных и близких. Оттачивать и совершенствовать уже наработанный российскими омбудсменами опыт, а не начинать заново создавать с нуля новые структуры", — написала она в телеграм-канале.

Москалькова подчеркнула, что ни одно обращение граждан, в том числе военнослужащих и призывников, не остаётся без ответа. Нарушения в рамках частичной мобилизации выявляются и пресекаются, а права военных и членов их семей сейчас находятся в приоритете. Омбудсмен напомнила, что в её аппарате сформированы и эффективно работают две группы, экстренно рассматривающие обращения по данной тематике, также установлено взаимодействие с Минобороны, прокуратурами разных уровней, военкомами регионов. Для граждан открыта горячая линия по вопросам мобилизации.