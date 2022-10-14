Женщин предупредили о риске заработать ожирение, просто дыша

Эксперты из Мичиганского университета изучили влияние загрязнённого воздуха на организм и выяснили, что он провоцирует лишний вес у женщин. Результаты исследований опубликованы в журнале Diabetes Care.

Группа учёных с 2000 по 2008 год отслеживала состояние здоровья 1654 женщин в возрасте 40–50 лет. Оказалось, что у тех участниц эксперимента, которые долго подвергались воздействию загрязнённого воздуха, наблюдалось увеличение веса.

Согласно исследованию, атмосферное загрязнение также поспособствовало снижению мышечной массы среди женщин, а жировые отложения увеличились на 4,5%. При этом учёные утверждают, что высокий уровень физнагрузки смягчает и компенсирует негативное воздействие.

Исследователи заявили, что продолжат изучать влияние загрязнённого воздуха на мужчин или женщин в других возрастных диапазонах, а также попробуют выявить механизмы, которые служат основанием этой взаимосвязи.