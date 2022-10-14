Врач предупредил об опасности удаления серы из ушей

Американский врач, доцент оториноларингологии из Университета штата Пенсильвания Джейсон Брант рассказал о пользе ушной серы и опасностях, которые могут следовать за желанием вычистить её. Соответствующая статья была опубликована на сайте образовательного учреждения.

Так, попытками прочистить ушные каналы ватными палочками или другими средствами можно навредить органу, задев барабанную перепонку. При этом сама сера не вызывает беспокойства у большинства людей и, более того, имеет ряд полезных свойств. Например, отвечает за самоочистку, оказывает антибактериальное воздействие и защищает ухо от пыли.

"Наличие ушной серы не означает, что уши "грязные", это нормальная часть функционирования ушных каналов", — заявил Брант.

Если вы чувствуете, что после душа или плавания в вашем ухе скопилась вода, то лучше использовать полотенце или ушные капли. В случае же серьёзного дискомфорта или боли обязательно обратитесь к врачу.