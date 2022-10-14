В ЛНР сообщили об уходе подразделений ВСУ из Артёмовска

Основные подразделения Вооружённых сил Украины начали покидать город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель силовых структур Луганской Народной Республики (ЛНР).

"По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артёмовск", — приводит слова источника ТАСС в ЛНР. По его словам, в город готовятся зайти российские войска.