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14 октября, 09:56
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В ЛНР сообщили об уходе подразделений ВСУ из Артёмовска

Основные подразделения Вооружённых сил Украины начали покидать город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель силовых структур Луганской Народной Республики (ЛНР).

"По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артёмовск", — приводит слова источника ТАСС в ЛНР. По его словам, в город готовятся зайти российские войска.

Марочко: Союзные силы существенно продвинулись в Артёмовске

Марочко: Союзные силы существенно продвинулись в Артёмовске

Ранее в ЛНР сообщили о прибытии иностранных наёмников в район Артёмовска. По словам офицера Народной милиции республики Андрея Марочко, основная задача ротной тактической группы состоит в "недопущении оставления позиций другими подразделениями, запугивании и выявлении пророссийских взглядов" у мирных жителей.

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ТАСС / AP / Francisco Seco

Ирина Фальке

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