Косметолог Гонт заявила, что яйца позволяют сохранить красоту кожи

Яйца позволяют сохранить красоту кожи. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказала врач-косметолог, член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии, член Французского общества терапевтов Anti-age Александра Гонт. Она отметила, что также полезны продукты с полиненасыщенными жирными кислотами, омегой-3 и фосфолипидами.

"Они встраиваются в нашу кожу, из них строятся очень многие гормоны, необходимые для нашего организма. Сейчас мы оправдали употребление жиров, оправдали яйца. Доказано, что сейчас в рационе обязательно должно быть как минимум два яйца в день", — подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, в рационе должно быть оливковое масло, а также много овощей, в которых есть клетчатка. Полезно для кожи и жирное мясо, однако есть его можно, если нет противопоказаний. Не стоит забывать и про капустные, например брокколи. Особенно такие продукты полезны для женщин, так как они препятствуют наступлению климакса и других расстройств.

Кроме того, эксперт рассказала, что сахар и углеводы ухудшают состояние кожи. По словам Гонт, они содержатся в сладких газированных напитках и соках, а также кетчупах, фастфуде и консервированной продукции. Врач заметила, что их употребление может привести к переструктуризации белков, которые рискуют прекратить выполнять сократительную функцию.