Доклад Решетникова Путину чуть не сорвался из-за отключения света в башнях "Москвы-Сити"

Доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова на совещании с президентом России Владимиром Путиным чуть не сорвался из-за отключения света в трёх башнях "IQ-квартала" "Москвы-Сити".

Доклад главы Минэкономразвития Путину чуть не сорвался из-за отключения света в "Москве-Сити". Видео © LIFE

"Надеюсь, что ремонтные работы у вас в комплексе не помешают вам сделать доклад", — сказал российский лидер, передавая слово главе ведомства.

Решетников в свою очередь отметил, что электричество восстановилось.