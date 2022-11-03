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3 ноября, 16:35

Доклад Решетникова Путину чуть не сорвался из-за отключения света в башнях "Москвы-Сити"

Доклад министра экономического развития РФ Максима Решетникова на совещании с президентом России Владимиром Путиным чуть не сорвался из-за отключения света в трёх башнях "IQ-квартала" "Москвы-Сити".

Доклад главы Минэкономразвития Путину чуть не сорвался из-за отключения света в "Москве-Сити". Видео © LIFE

"Надеюсь, что ремонтные работы у вас в комплексе не помешают вам сделать доклад", — сказал российский лидер, передавая слово главе ведомства.

Решетников в свою очередь отметил, что электричество восстановилось.

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Напомним, три башни "Москвы-Сити" остались без света. Электричество отключилось в комплексе "IQ-квартал", в котором, в частности, расположены три госведомства: Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

Обложка ©

Скриншот LIFE

Александр Юнашев

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