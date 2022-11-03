Второй ж/д путь на Крымском мосту хотят запустить будущей осенью

Ещё один железнодорожный путь на Крымском мосту может быть запущен к середине сентября 2023 года. Такую дату назвал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

"В настоящее время утверждено техническое задание на проектирование восстановления второго железнодорожного пути. Потребуется также замена двух пролётных строений. Хочу отметить, что Росжелдор и подрядчик представили график работ по запуску движения по второму пути к 15 сентября 2023 года", — проинформировал он.