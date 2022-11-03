Второй ж/д путь на Крымском мосту хотят запустить будущей осенью
Хуснуллин допустил запуск второго железнодорожного пути на Крымском мосту в сентябре 2023 года
Ещё один железнодорожный путь на Крымском мосту может быть запущен к середине сентября 2023 года. Такую дату назвал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным в четверг.
"В настоящее время утверждено техническое задание на проектирование восстановления второго железнодорожного пути. Потребуется также замена двух пролётных строений. Хочу отметить, что Росжелдор и подрядчик представили график работ по запуску движения по второму пути к 15 сентября 2023 года", — проинформировал он.
Напомним, что 23 декабря 2019 года с участием президента Владимира Путина прошла торжественная церемония открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту и произошло отправление первого пассажирского поезда, который пересёк Керченский пролив по мосту в промежутке с двух до трёх часов ночи 25 декабря. 30 июня 2020 года железнодорожный мост открылся для грузовых поездов.
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Лайф уже сообщал, что 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Следствие установило 12 причастных к инциденту. Сейчас на объекте продолжаются восстановительные работы. Движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста рассчитывают возобновить в полном объёме с 20 декабря.
ТАСС / Сергей Мальгавко