Депутат назвал транспорт, на котором Зеленский сможет полюбоваться крымскими пейзажами
Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский может поехать в Крым только в автозаке
Если Владимир Зеленский и поедет в Крым, то только в автозаке, такое будущее украинского президента видит депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".
По словам Шеремета, что бы ни заявлял Зеленский, Крым был, есть и навсегда останется частью России. А все попытки агрессии в отношении полуострова будут жёстко пресечены, добавил парламентарий.
Ранее Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он сделает в первую очередь в случае "победы Украины в конфликте", заявил, что поедет в Крым. Он признался, что очень хочет увидеть море. Произойдёт это, по его словам, не этой зимой.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO