Если Владимир Зеленский и поедет в Крым, то только в автозаке, такое будущее украинского президента видит депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

По словам Шеремета, что бы ни заявлял Зеленский, Крым был, есть и навсегда останется частью России. А все попытки агрессии в отношении полуострова будут жёстко пресечены, добавил парламентарий.