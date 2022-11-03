GIE: Газохранилища Германии наполнены на 99,19%
Немецкие газохранилища наполнены более чем на 99%, таковы данные европейской группы операторов GIE. Приведённая на портале статистика свидетельствует, что уровень заполненности газохранилищ в ФРГ достиг 99,19% к среде, 2 ноября.
Сообщается, в частности, что уровень в крупнейшем немецком хранилище газа — "Редене" — составил 92,5%.
Ранее агентство Bloomberg привело данные, согласно которым объёмы запасов газа, которые сделал Евросоюз, превосходят его потребность. Оно утверждает, что европейские страны, чтобы заполнить хранилища газа, начали усиленно импортировать его со всего мира. И сейчас, когда европейцы ещё даже не начали пользоваться отоплением, газохранилища почти заполнены. Лайф в свою очередь рассказывал, что отбор газа из европейских подземных хранилищ превысил закачку, это произошло впервые с момента завершения отопительного сезона в начале апреля.
ТАСС / ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE