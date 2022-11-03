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2 ноября, 21:19

ВСУ ударили по Артёмовску и создали для Европы антироссийскую картинку

ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, чтобы обвинить Россию в агрессии

Украинские военные открыли огонь по жилым районам Артёмовска в Донецкой Народной Республике с целью обвинить Россию в агрессии против мирных жителей. При этом всё происходило в присутствии европейских СМИ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Сегодня в Артёмовске военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатомётов и двух миномётов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений наших войск", — отметил собеседник агентства.

Как уточнил источник, основная цель Киева — предоставить мировой общественности картинку о якобы агрессии в отношении мирного населения со стороны РФ. Данных о количестве пострадавших из-за провокации украинских войск пока нет.

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Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева. В пресс-службе Сухопутных сил Украины подчеркнули, что работы проводятся с учётом выводов, сделанных в первые месяцы российской спецоперации.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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