Российский теннисист Рублёв квалифицировался на итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом стало известно после поражений американца Тэйлора Фрица и поляка Хуберта Хуркача на турнире серии "Мастерс", который проходит в Париже.

На итоговом турнире ATP выступят восемь сильнейших теннисистов по итогам сезона. Вместе с Рублёвым в среду, 2 ноября, на соревнование квалифицировался канадец Феликс Оже-Альяссим. Ранее на турнир отобрались россиянин Даниил Медведев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас. Джокович примет участие в турнире, который состоится с 13 по 20 ноября в итальянском Турине, как победитель турнира Большого шлема (Уимблдона), остальные теннисисты отобрались по рейтингу.

Отметим, что 25-летний Рублёв в третий раз подряд квалифицировался на итоговый турнир ATP. На счету россиянина — 12 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема наш спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублёв стал олимпийским чемпионом в миксте в дуэте с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России — обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.