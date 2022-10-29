Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Российский спортсмен Даниил Медведев 29 октября в четвёртый раз сумел квалифицироваться на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Компанию ему составили норвежец Каспер Рууд, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, а также грек Стефанос Циципас.

В состязаниях будут участвовать восемь лучших теннисистов по результатам сезона. Как сообщает пресс-служба ATP, турнир состоится с 13 по 20 ноября в Турине. Оставшиеся два места в нём могут достаться двум из четырёх претендентов: россиянину Андрею Рублёву, канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, американцу Тейлору Фрицу или поляку Хуберту Хуркачу.