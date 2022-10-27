Грузинский теннисист Басилашвили закрыл своё имя в знак солидарности с Даниилом Медведевым
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили в матче турнира в Вене решил проявить солидарность с россиянином Даниилом Медведевым и прикрыл надпись со своим именем на грузинском языке.
По задумке организаторов, имя и фамилия каждого участника должны быть написаны на его родном языке. Однако у россиянина его имя и фамилия были написаны на английском. Увидев это, Басилашвили решил прикрыть чёрным полотенцем правильную надпись на грузинском языке. Тем не менее победить ему это не помогло: Медведев за 1 час 1 минуту одолел соперника — 6:2, 6:2.
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