Грузинский теннисист Басилашвили закрыл своё имя в знак солидарности с Даниилом Медведевым

По задумке организаторов, имя и фамилия каждого участника должны быть написаны на его родном языке. Однако у россиянина его имя и фамилия были написаны на английском. Увидев это, Басилашвили решил прикрыть чёрным полотенцем правильную надпись на грузинском языке. Тем не менее победить ему это не помогло: Медведев за 1 час 1 минуту одолел соперника — 6:2, 6:2.