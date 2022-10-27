Лайф публикует показания Витаса о причинах нападения на чиновника в караоке-баре в Москве

Певец Витас (Виталий Грачёв), на которого было возбуждено уголовное дело из-за конфликта с чиновником Минтруда, рассказал свою версию произошедшего в караоке-баре. Показания артиста оказались в распоряжении Лайфа.

По словам Витаса, в ночь на 22 октября он находился в караоке-клубе Duets с супругой и ещё двумя девушками. Мужчина, с которым произошёл конфликт, отдыхал там же и даже доплатил сотрудникам, чтобы остаться в заведении после закрытия. В какой-то момент чиновник заказал песню и попросил девушек из компании Витаса спеть её, но, получив отказ, начал возмущаться: мол, "я оплатил заведение, спойте песню, которую я хочу".

Когда певец вступился за девушек, чиновник узнал артиста и вспомнил, что десять лет назад они вместе пели в том же караоке-клубе. После этого мужчины сделали совместное фото и разошлись. Однако гость не успокоился и спустя некоторое время начал оскорблять именитого посетителя.

По словам певца, его обидчик стал звать на улицу "разобраться по-мужски", но Витас отказался. Артист признаётся, что применил перцовый баллончик, когда понял, что оппонент вот-вот может его ударить. Витас отрицает, что у него были намерения причинить вред чиновнику.