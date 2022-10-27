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27 октября, 13:35

Лайф публикует показания Витаса о причинах нападения на чиновника в караоке-баре в Москве

<p>Певец Витас. Фото © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/vitas.official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВИТАС официальная страница</a></p>

Певец Витас. Фото © ВКонтакте / ВИТАС официальная страница

Певец Витас (Виталий Грачёв), на которого было возбуждено уголовное дело из-за конфликта с чиновником Минтруда, рассказал свою версию произошедшего в караоке-баре. Показания артиста оказались в распоряжении Лайфа.

По словам Витаса, в ночь на 22 октября он находился в караоке-клубе Duets с супругой и ещё двумя девушками. Мужчина, с которым произошёл конфликт, отдыхал там же и даже доплатил сотрудникам, чтобы остаться в заведении после закрытия. В какой-то момент чиновник заказал песню и попросил девушек из компании Витаса спеть её, но, получив отказ, начал возмущаться: мол, "я оплатил заведение, спойте песню, которую я хочу".

Когда певец вступился за девушек, чиновник узнал артиста и вспомнил, что десять лет назад они вместе пели в том же караоке-клубе. После этого мужчины сделали совместное фото и разошлись. Однако гость не успокоился и спустя некоторое время начал оскорблять именитого посетителя.

По словам певца, его обидчик стал звать на улицу "разобраться по-мужски", но Витас отказался. Артист признаётся, что применил перцовый баллончик, когда понял, что оппонент вот-вот может его ударить. Витас отрицает, что у него были намерения причинить вред чиновнику.

На Витаса завели уголовное дело за избиение чиновника Минтруда в караоке-баре в Москве

На Витаса завели уголовное дело за избиение чиновника Минтруда в караоке-баре в Москве

Напомним, 22 октября певец Витас устроил драку с чиновником в столичном караоке-клубе. Пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию. Конфликт начался с того, что музыканту не понравилось поведение одного из гостей и он грубо попросил его удалиться. В результате на Витаса завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Певцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ирина Фальке

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