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27 октября, 13:27

В Киеве показали фото с горящими энергообъектами после ночного налёта российских дронов-камикадзе

ГСЧС Украины опубликовала фото с последствиями ударов по объектам инфраструктуры

<p>Последствия обстрелов по объектам инфраструктуры Украины. Обложка © <a href="https://dsns.gov.ua/uk/news/nadzvicaini-podiyi/kiyivska-oblast-ryatuvalniki-likviduvali-naslidki-vorozix-obstriliv-po-objektam-infrastrukturi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям</a></p>

Последствия обстрелов по объектам инфраструктуры Украины. Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины опубликовали кадры с последствиями обстрела объектов украинской инфраструктуры. В ведомстве уточнили, что минувшей ночью энергообъекты в Киевской области атаковали российские дроны-камикадзе "Герань", или, как их называют в Незалежной, беспилотники "Шахед".

Последствия обстрелов по объектам инфраструктуры Украины. Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Последствия обстрелов по объектам инфраструктуры Украины. Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

"Сегодня ночью дронами "Шахед" были совершены атаки на объекты инфраструктуры области. На ликвидацию пожара было привлечено восемь единиц техники и 48 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", — пишет ГСЧС.

Последствия обстрелов по объектам инфраструктуры Украины. Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Последствия обстрелов по объектам инфраструктуры Украины. Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Как уже писал Лайф, ночью были зафиксированы новые обстрелы энергетической инфраструктуры страны, в результате которых магистральные сети получили серьёзные повреждения. Так, в центральных областях Украины наблюдаются повреждения оборудования магистральной сети энергосистемы, а в Киевской, Житомирской и Черниговской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии.

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Николь Вербер

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