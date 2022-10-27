В Киеве показали фото с горящими энергообъектами после ночного налёта российских дронов-камикадзе
ГСЧС Украины опубликовала фото с последствиями ударов по объектам инфраструктуры
Последствия обстрелов по объектам инфраструктуры Украины. Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины опубликовали кадры с последствиями обстрела объектов украинской инфраструктуры. В ведомстве уточнили, что минувшей ночью энергообъекты в Киевской области атаковали российские дроны-камикадзе "Герань", или, как их называют в Незалежной, беспилотники "Шахед".
Последствия обстрелов по объектам инфраструктуры Украины. Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
"Сегодня ночью дронами "Шахед" были совершены атаки на объекты инфраструктуры области. На ликвидацию пожара было привлечено восемь единиц техники и 48 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", — пишет ГСЧС.
Последствия обстрелов по объектам инфраструктуры Украины. Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Как уже писал Лайф, ночью были зафиксированы новые обстрелы энергетической инфраструктуры страны, в результате которых магистральные сети получили серьёзные повреждения. Так, в центральных областях Украины наблюдаются повреждения оборудования магистральной сети энергосистемы, а в Киевской, Житомирской и Черниговской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии.