Автор чудо-дубля в ворота сборной Англии Роман Павлюченко завершил карьеру футболиста

Бывший нападающий сборной России по футболу, бронзовый призёр Евро-2008, экс-игрок "Спартака", "Локомотива" и английского "Тоттенхэма" Роман Павлюченко завершил профессиональную карьеру. Об этом пишет "Матч ТВ".

Незадолго до объявления о завершении карьеры Павлюченко дисквалифицировали на восемь матчей Второй лиги, в которой он выступал за ногинский клуб "Знамя".

"Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Карьера давно закончена была, а то, что я играл за "Знамя", — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит", — заявил Павлюченко.

Впрочем, завязывать с футболом окончательно Роман Павлюченко не собирается. Свои выступления он продолжит в Медийной футбольной лиге.

Напомним, что за годы карьеры Роман Павлюченко выступал за "Спартак", "Локомотив", "Кубань", английский клуб "Тоттенхэм", "Урал" и ряд других команд. С 2018 года он являлся игроком клуба "Знамя" из Ногинска, который выступает во Второй лиге. В составе сборной России он стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Одним из самых ярких моментов его карьеры стал дубль в ворота сборной Англии в отборочном матче Евро-2008, который прошёл в "Лужниках" и завершился победой нашей команды со счётом 2:1.