"Амбарный долгоносик и короед настырный": Россиянам предложили заменить мат на названия насекомых

Мат и нецензурные оскорбления предложили заменять не иностранными словами, а названиями лесных вредителей. Об этом заявили в Комитете лесного хозяйства Подмосковья, напомнив, например, популярное ранее обращение "жук навозный".

"Как обращаться к обидчику без употребления нецензурных слов? <...> Помните, как в детстве: "Ах ты, жук навозный!" И было обидно", — предлагает комитет.

Там призвали россиян не лениться и использовать в разговоре красивые обращения, особенно если хочется "отправить человека за Можай". Стоит лишь вспомнить, какие разновидности вредителей обитают в лесной гуще, и произнести их с нужной интонацией — тогда оппонента точно получится обескуражить.

Так, например, можно использовать выражения: короед настырный, лептура четырёхполосая, дровосек валежный, амбарный долгоносик, пьявица красногрудая, блошка капустная, клоп сосновый, козявка ивовая, плодожил желудёвый и звёздчатый пилильщик-ткач.