В Думу внесли законопроект о защите русского языка

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о контроле за соблюдением чиновниками норм русского литературного языка и отказа от чрезмерного употребления иностранных слов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что кабмин предлагает усовершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного. Документом предлагается создать словари и справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка.

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов", — отмечено в пояснительной записке.