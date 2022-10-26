В Думу внесли законопроект о защите русского языка
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о контроле за соблюдением чиновниками норм русского литературного языка и отказа от чрезмерного употребления иностранных слов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к проекту закона указывается, что кабмин предлагает усовершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного. Документом предлагается создать словари и справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка.
"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях. Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов", — отмечено в пояснительной записке.
А ранее Лайф писал, что в Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов русскими вариантами. Как заявил глава парламента региона Владимир Константинов, "засилье иностранных слов" опасно для российской культуры. Он убеждён, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы покончить с этим, ведь русский язык очень богат, в лексике присутствует масса слов, способных заменить иностранные выражения.
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