Столтенберг рассказал, зачем НАТО помогает Украине
Столтенберг: НАТО помогает Украине, чтобы усилить её позиции на переговорах с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает поддерживать Украину для того, чтобы усилить её позиции в ходе возможных переговоров с Россией.
"Большинство войн заканчивается за столом переговоров. В то же время мы знаем, что то, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы на поле боя", — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.
Он также отметил, что чем сильнее будут позиции Украины на поле боя, тем больше вероятность дальнейшего политического решения конфликта, который будет устраивать власти в Киеве. Возможную победу России Столтенберг назвал трагедией для украинцев и в очередной раз заметил, что альянс не может этого допустить.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. На эти слова отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что тем самым Столтенберг признал альянс стороной конфликта.
Getty Images / Omar Havana