Столтенберг рассказал, зачем НАТО помогает Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает поддерживать Украину для того, чтобы усилить её позиции в ходе возможных переговоров с Россией.

"Большинство войн заканчивается за столом переговоров. В то же время мы знаем, что то, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы на поле боя", — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.