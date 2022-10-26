В словах экс-главы ЦРУ увидели первый признак поражения США на Украине

Россия в противостоянии с Украиной одерживает победу, раз бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заговорил о том, что в зону конфликта нужно отправить солдат из западных стран. Об этом сказал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Эти коалиционные силы — это ещё один индикатор. <…> Мы всерьёз обсуждаем это, потому что Киев истощён, он проигрывает, он уже на краю", — подчеркнул он.

По его словам, чиновники в Вашингтоне хотят получить обратную реакцию через подобные заявления, а именно проверить, как американцы воспримут возможную отправку военных НАТО на Украину. Макгрегор уверен, что, скорее всего, в боях будут участвовать от альянса поляки и румыны, потому что крупные западные державы не хотят открытого противостояния с Москвой.