В словах экс-главы ЦРУ увидели первый признак поражения США на Украине
Полковник Макгрегор увидел в словах экс-главы ЦРУ признак поражения США на Украине
Россия в противостоянии с Украиной одерживает победу, раз бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заговорил о том, что в зону конфликта нужно отправить солдат из западных стран. Об этом сказал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Эти коалиционные силы — это ещё один индикатор. <…> Мы всерьёз обсуждаем это, потому что Киев истощён, он проигрывает, он уже на краю", — подчеркнул он.
По его словам, чиновники в Вашингтоне хотят получить обратную реакцию через подобные заявления, а именно проверить, как американцы воспримут возможную отправку военных НАТО на Украину. Макгрегор уверен, что, скорее всего, в боях будут участвовать от альянса поляки и румыны, потому что крупные западные державы не хотят открытого противостояния с Москвой.
Напомним, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что на Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством США, что не означает вовлечения в конфликт НАТО. По словам американского чиновника, решающим фактором может стать нападение на одного из членов альянса.
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