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Опубликовано 26 октября 2022, 20:05
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Украинцы закатили скандал в баре в Черногории из-за российского флага и портрета Путина

Украинские дипломаты пожаловались в полицию на поддерживающий Россию бар в Черногории

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ruskibar

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ruskibar

Украинские дипломаты обратились в полицию Черногории из-за наличия в Подгорице заведения с названием "Руски бар", где есть портрет президента РФ Владимира Путина и российский флаг. Подробности истории сообщает SputnikSerbia.

"Наше кафе носит название "Руски бар" уже 11 лет, и до сих пор у нас не было никаких проблем из-за этого. В кафе есть портрет Владимира Владимировича Путина, российский флаг с буквой Z", — заявил владелец заведения Брано Марич.

По словам владельца, даже несмотря на жалобы украинских дипломатов, он ничего не собирается менять в заведении.

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Ранее Лайф рассказывал, как двух украинок, которые решили посетить кафе Cosy Montparnasse в Париже, выгнали из заведения, на прощание произнеся фразу "Да здравствует Путин!"

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Артур Белкин
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