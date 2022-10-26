Украинцы закатили скандал в баре в Черногории из-за российского флага и портрета Путина

Украинские дипломаты обратились в полицию Черногории из-за наличия в Подгорице заведения с названием "Руски бар", где есть портрет президента РФ Владимира Путина и российский флаг. Подробности истории сообщает SputnikSerbia.

"Наше кафе носит название "Руски бар" уже 11 лет, и до сих пор у нас не было никаких проблем из-за этого. В кафе есть портрет Владимира Владимировича Путина, российский флаг с буквой Z", — заявил владелец заведения Брано Марич.