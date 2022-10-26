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Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 16:55
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В России возбудили первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного

Военная комендатура в Улан-Удэ возбудила первое уголовное дело о дезертирстве, сообщает в "Телеграме" руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. К публикации юрист прикрепил скан постановления.

Из документа следует, что призванный в рамках частичной мобилизации житель Якутии был зачислен в воинскую часть в Бурятии 23 сентября, а сбежал оттуда спустя неделю. Причём сделал это весьма необычным способом. Он объявил командиру, что "ни на какую Украину" не поедет, а потом сбежал из части через дыру в заборе.

Согласно ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (о самовольном оставлении части в период мобилизации), жителю Якутии теперь грозит наказание до семи лет лишения свободы.

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Ранее Росгвардия задержала в ЛНР 12 предполагаемых дезертиров из различных частей ВСУ. Все были в гражданской одежде и без документов.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Ирина Фальке
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