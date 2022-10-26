В России возбудили первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного
Военная комендатура в Улан-Удэ возбудила первое уголовное дело о дезертирстве, сообщает в "Телеграме" руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. К публикации юрист прикрепил скан постановления.
Из документа следует, что призванный в рамках частичной мобилизации житель Якутии был зачислен в воинскую часть в Бурятии 23 сентября, а сбежал оттуда спустя неделю. Причём сделал это весьма необычным способом. Он объявил командиру, что "ни на какую Украину" не поедет, а потом сбежал из части через дыру в заборе.
Согласно ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (о самовольном оставлении части в период мобилизации), жителю Якутии теперь грозит наказание до семи лет лишения свободы.
Ранее Росгвардия задержала в ЛНР 12 предполагаемых дезертиров из различных частей ВСУ. Все были в гражданской одежде и без документов.
ТАСС / Владимир Смирнов