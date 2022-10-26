В России возбудили первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного

Из документа следует, что призванный в рамках частичной мобилизации житель Якутии был зачислен в воинскую часть в Бурятии 23 сентября, а сбежал оттуда спустя неделю. Причём сделал это весьма необычным способом. Он объявил командиру, что "ни на какую Украину" не поедет, а потом сбежал из части через дыру в заборе.