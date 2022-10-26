Собчак предсказали по картам Таро "проблемы с законом" ещё весной 2022 года
Ещё весной этого года блогер Ника Белоцерковская (Белоника) нагадала Ксении Собчак, которую сейчас подозревают в вымогательстве, проблемы с законом. Эпизод с предсказанием вышел на ютуб-канале "Осторожно: Собчак" 22 апреля 2022 года.
"Проблемы с законом будут. И будут проблемы с деньгами. Но вырулишь через какого-то чиновника, очень влиятельного. Я бы охарактеризовала эту карту, что тебе, может быть, придётся заплатить кому-нибудь, чтобы решить проблемы с правосудием", — пояснила блогер.
Белоцерковская увлекается картами Таро, поэтому взялась заглянуть в будущее телеведущей. По её словам, исход дела решит вмешательство влиятельного политика, на который указала карта "Император". Впрочем, в то время Собчак скептически отнеслась к гаданиям и заверила, что в мистику не верит.
Напомним, сегодня в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию.
ТАСС / Владимир Гердо