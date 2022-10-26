Собчак предсказали по картам Таро "проблемы с законом" ещё весной 2022 года

Ещё весной этого года блогер Ника Белоцерковская (Белоника) нагадала Ксении Собчак, которую сейчас подозревают в вымогательстве, проблемы с законом. Эпизод с предсказанием вышел на ютуб-канале "Осторожно: Собчак" 22 апреля 2022 года.

"Проблемы с законом будут. И будут проблемы с деньгами. Но вырулишь через какого-то чиновника, очень влиятельного. Я бы охарактеризовала эту карту, что тебе, может быть, придётся заплатить кому-нибудь, чтобы решить проблемы с правосудием", — пояснила блогер.