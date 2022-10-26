Экс-главреду Tatler Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве, вину он не признаёт

Бывшему главному редактору российской версии британского журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. При этом, как сообщил Лайфу его адвокат Гаджи Алиев, вину он не признаёт.

"Ариану Романовскому предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 163 Уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере). <...> Романовский вину в данном обвинении не признаёт. Сегодня избрание меры пресечения", — рассказал Алиев.