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26 октября, 13:06

Экс-главреду Tatler Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве, вину он не признаёт

Бывшему главному редактору российской версии британского журнала Tatler Ариану Романовскому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере. При этом, как сообщил Лайфу его адвокат Гаджи Алиев, вину он не признаёт.

"Ариану Романовскому предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 163 Уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере). <...> Романовский вину в данном обвинении не признаёт. Сегодня избрание меры пресечения", — рассказал Алиев.

Юрист также подтвердил задержание ещё одного фигуранта по делу — коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. При этом, по его словам, задерживали их отдельно.

Собчак с помощью уловки с билетами запутала оперативников, искавших её с постановлением о задержании

Собчак с помощью уловки с билетами запутала оперативников, искавших её с постановлением о задержании

Ранее Лайф писал об обысках в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов стал фигурантом дела о вымогательстве и был задержан в Москве в ночь на 25 октября. Вместе с ним был задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский. Позднее стало известно, что Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию. По некоторым данным, у оперативников было постановление о задержании журналистки, но ей удалось скрыться.

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Condenast.ru

Николь Вербер

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