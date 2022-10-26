В МВД составили типичный портрет российского карманника
В МВД составили типичный портрет карманного вора. Как рассказал на пресс-конференции "Вечерней Москвы" заместитель начальника 6-го отдела УУР ГУ МВД России по столице Вячеслав Отраднов, большинство (76%) преступников в данной нише являются мужчинами.
Также 90% пойманных на воровстве ранее уже были судимы за аналогичные преступления, что является максимальным уровнем приверженности "профессии" в криминальных кругах. Местами же, где чаще всего орудуют карманники, выступают магазины, улицы и общественный транспорт, где всегда много людей.
Ранее Лайф писал о пермских ворах, которые обокрали склад с самоварами. Похищенное преступники сдали в пункт приёма драгоценных металлов, а на выручку купили алкоголь.
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